Kako se navodi reč je o centru visokom 210 centimetara, koji je igrao u NCAA ligi za univerzitete Vašington i Milvoki, a prošlu sezonu je proveo u Turskoj braneći boje Bodrumspora.

"Langston Vilson je najnovije pojačanje ekipe Pelistera, košarkaš koji će biti od velike pomoći u izazovima makedonskog prvenstva, kao i na evropskom debiju koji čeka 'zeleno-bele' ove takmičarske sezone", piše u saopštenju uprave kluba iz Bitolja.

Angažovanjem Lengstona Vilsona (25), završen je Pelisterov poslednji inostrani transfer ovog leta, nakon što su prethodno potpisani ugovori sa srpskim krilnim igračem Nikolom Maleševićemi i Amerikancima Džordanom Skiper-Braunom, Ostinom Prajsom, Si-Džej Vilsonom i Brejsijem Dejvisom.

(Beta)