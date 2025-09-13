Golman van terena nekoliko nedelja.
Ostali sportovi
NOVE NEVOLJE ZA EUROFARM PELISTER: Said Heidarirad obnovio povredu
Slušaj vest
Makedonski rukometni šampion Eurofarm Pelister objavio je da je iranski golman Said Heidarirad obnovio povredu ligamenata i da će pauzirati neodređeno vreme.
"Said Heidarirad je obnovio povredu koju je zadobio na turniru u Ohridu, u pitanju je parcijalna ruptura zadnjeg ukrštenog ligamenta. Said će biti odsutan u narednom periodu. Brz povratak na terene, Nindža", saopštio je klub na društvenim mrežama.
Rukometaši Eurofarm Pelistera su pobedom započeli novu sezonu u Ligi šampiona, pošto su u sredu u punoj dvorani u Bitolju pobedili Zagreb 25:23 (13:12).
(Beta)
Reaguj
Komentariši