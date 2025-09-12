RUSI NE MOGU NI POD NEUTRALNOM ZASTAVOM: Zabranjeno im da se takmiče u bobu i skeletonu na ZOI 2026. godine
Federacija je na glasanju odbacila ideju da bi ruski sportisti mogli da se takmiče individualno kao neutralni na kongresu održanom u Kortini d'Ampeco, gde će se održati klizačka takmičenja u februaru.
"Nakon opsežnih diskusija, Kongres je tajnim glasanjem odlučio da ne dozvoli učešće ruskih sportista kao neutralnih na takmičenjima u organizaciji Federacije boba i skeletona", navodi se u saopštenju.
Čelnici ruske federacije naveli su da odluka nije bila jednoglasna.
Međunarodna federacija boba i skeletona je tako donela istu odluku kao i Međunarodna federacija sankanja, koja je u junu zabranila ruskim takmičarima da učestvuju. Ruskim sportistima zabranjeno je da učestvuju u ekipnim sportovima na međunarodnoj sceni zbog rata u Ukrajini.
Oni mogu da se takmiče u pojedinačnim sportovima, pod strogim uslovima, ukoliko im to dozvole upravna tela sportova.
Zimske olimpijske igre održaće se od 6. do 22. februara u Milanu i Kortini.
(Beta)