Naš nacionalni tim u Lido Di Jezolo ide sa 28 takmičara, a predstavnike ćemo imati u svim ringovnim disciplinama – K1, ful-kontaktu i lou-kiku.

„Prema rasporedu naših obevaza, za subotu su zakazana zvanična merenja, u nedelju će se održati sastanci trenera i sudija, a biće obavljeno i žrebanje. Borbe počinju u ponedeljak“, kaže selektor kik-boks reprezentacije Srbije Siniša Vladimirović i dodaje.

„Iako na ovom Šampionatu Evrope neće učestvovati kik-bokseri iz Rusije i Belorusije, u Italiju idemo bez preteranih prognoza, jer će konkurencija biti izuzuteno jaka. Masovne ekipe dolaze iz Azerbejdžana, Poljske, Bugarske, Ukrajine i Izraela, takmičenje će biti veoma kvalitetno, tako da neće biti nimalo lako doći do medalje“.