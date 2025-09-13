Slušaj vest

Kanadski atletičar Evan Danfi osvojio je noćas zlato u brzom hodanju na 35 kilometara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Danfi je do pobede u finalu došao za dva sata, 28 minuta i 22 sekunde.

Srebro je osvojio Brazilac Kajo Bonfim sa 33 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala Japancu Hajatu Kacukiju sa 54 sekunde zaostatka.

Španska atletičarka Marija Peres osvojila je noćas zlato u brzom hodanju na 35 kilometara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Peres je do pobede došla za dva sata, 39 minuta i jednu sekundu.

Srebro je osvojila Italijanka Antonela Palmisano sa tri minuta i 23 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala Pauli Mileni Tores iz Ekvadora sa tri minuta i 43 sekunde zaostatka.

Ne propustiteOstali sportoviŠTETA! KRAJ ZA MILICU NA SVETSKOM PRVENSTVU! Srpska atletičarka podbacila u Tokiju
gardasevic-2.jpg
Ostali sportoviOLIMPIJSKI ŠAMPION DEBITOVAO U MMA, I TO KAKO: Za 98 sekundi unakazio protivnika! Sudija morao da prekine borbu (VIDEO)
Gejb Stiveson
Ostali sportoviŠOK NA STARTU SVETSKOG PRVENSTVA: Sinančević ostao bez plasmana u finale!
profimedia0625453546.jpg
Ostali sportoviNOVE NEVOLJE ZA EUROFARM PELISTER: Said Heidarirad obnovio povredu
profimedia0014396252.jpg

Bonus video:

Angelina Topić, atletika, Bergen Izvor: Kurir