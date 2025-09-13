Zlato za Kanađanina i Špankinju u brzom hodanju.
TOKIO
ZLATO ZA EVANA I MARIJU! Oni su počistili konkurenciju na Svetskom prvenstvu
Kanadski atletičar Evan Danfi osvojio je noćas zlato u brzom hodanju na 35 kilometara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Danfi je do pobede u finalu došao za dva sata, 28 minuta i 22 sekunde.
Srebro je osvojio Brazilac Kajo Bonfim sa 33 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala Japancu Hajatu Kacukiju sa 54 sekunde zaostatka.
Španska atletičarka Marija Peres osvojila je noćas zlato u brzom hodanju na 35 kilometara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Peres je do pobede došla za dva sata, 39 minuta i jednu sekundu.
Srebro je osvojila Italijanka Antonela Palmisano sa tri minuta i 23 sekunde zaostatka, dok je bronza pripala Pauli Mileni Tores iz Ekvadora sa tri minuta i 43 sekunde zaostatka.
