UŽAS NA SVETSKOM PRVENSTVU! Povraćao ispred publike, a onda se srušio na zemlju i previjao od bolova! Hitna pomoć odmah reagovala!
Prvi dan Svetskog prvenstva u atletici u Tokiju obeležila je jedna dramatična scena.
Tokom finala u disciplini 35 kilometara brzo hodanja, domaćem takmičaru Masatoreu Kavanu pozlilo je nakon prolaska kroz cilj.
Imao je Japanac ozbiljnu krizu i tokom trke. Sjajno je startovao, veći deo trke bio u samom vrhu, ali se na kraju ozbiljno preforsirao. Na 10-ak kilometara imao je ozbiljne probleme. Teturao se po stazi i ispovraćao ispred publike, ali je ipak odlučio da nastavi.
Uspeo je da izdrži do kraja, međutim, nakon prolaska kroz cilj usledila je nova drama. Nesrećni takmičar se srušio na stazu. Držao se za grudi i previjao od bolova, pa je morala da reaguje i lekarska služba. Stavili su ga u kolica i odmah odvezli u bolnicu kako bi mu ukazali pomoć.
Prema prvim informacijama njegovo stanje je stabilno.
Kurir sport