Imao je Japanac ozbiljnu krizu i tokom trke. Sjajno je startovao, veći deo trke bio u samom vrhu, ali se na kraju ozbiljno preforsirao. Na 10-ak kilometara imao je ozbiljne probleme. Teturao se po stazi i ispovraćao ispred publike, ali je ipak odlučio da nastavi.

Uspeo je da izdrži do kraja, međutim, nakon prolaska kroz cilj usledila je nova drama. Nesrećni takmičar se srušio na stazu. Držao se za grudi i previjao od bolova, pa je morala da reaguje i lekarska služba. Stavili su ga u kolica i odmah odvezli u bolnicu kako bi mu ukazali pomoć.