SRBIJA - ČEŠKA: Velika borba u završnici prvog seta, Česi imaju prednost!
Najbolji odbojkaši Srbije nastup na Svetskom prvenstvu koje se održava u Manili započinju duelom protiv selekcije Češke.
Srbija je smeštena u grupi H sa Češkom, Kinom i Brazilom.
Odbojkaši Srbije poslednju medalju (bronzu) na prvenstvima sveta osvojili su pre 15 godina u Italiji, a od tada imali smo jedno četvrto i dva deveta mesta.
Srbija je poslednjih godina u ozbiljnoj rezultatskoj krizi, pre par meseci zauzela je 15. mesto u Ligi nacija, nije se proslavila ni na pripremnom turniru za SP, pa na Filipine stiže bez velikih očekivanja. Ipak, u Manilu du došli da pokažu da vrede i da ih ne treba prerano otpisivati.
Srbija - Češka 20:22
Drama u završnici prvog seta! Česi imaju prednost, ali naši momci se ne predaju.
Srbija - Češka 7:8
Ekspresan povatak Srbije! Četiri od poslednjih pet poena osvojio je naš tim i vratio se rezultatski u prvi set! Žestoka borba od samog starta meča.
Nije dobro počelo
Češka prva stiže do osetnije prednosti, na startu prvog seta vode protiv Srbije rezultatom 7:3.
Stranac na klupi
Prvi put u istoriji naše muške odbjkaške reprezentacije na klupi sedi strani trener. Reč je o iskusnom Rumunu George Krecu, koji će pokušati da našoj muškoj odbojci vrati stari sjaj.
Raspored utakmica
Naša muška seniorska reprezentacija igraće u grupi H sa Češkom, Brazilom i Kinom.
Na startu takmičenja protivnik je Češka (11.30), u utorak je na programu okršaj sa Kinom, a u poslednjem kolu naše odbojkaše očekuje meč sa Brazilom.
Raspored:
Srbija - Češka, nedelja 11.30
Srbija - Kina, utorak 15.00
Srbija - Brazil, četvrtak 04.00