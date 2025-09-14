Odbojkaši Srbije poslednju medalju (bronzu) na prvenstvima sveta osvojili su pre 15 godina u Italiji, a od tada imali smo jedno četvrto i dva deveta mesta.

Srbija je poslednjih godina u ozbiljnoj rezultatskoj krizi, pre par meseci zauzela je 15. mesto u Ligi nacija, nije se proslavila ni na pripremnom turniru za SP, pa na Filipine stiže bez velikih očekivanja. Ipak, u Manilu du došli da pokažu da vrede i da ih ne treba prerano otpisivati.