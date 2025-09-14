Svi događaji
11:55

Srbija - Češka 20:22

Drama u završnici prvog seta! Česi imaju prednost, ali naši momci se ne predaju.

11:38

Srbija - Češka 7:8

Ekspresan povatak Srbije! Četiri od poslednjih pet poena osvojio je naš tim i vratio se rezultatski u prvi set! Žestoka borba od samog starta meča.

11:36

Nije dobro počelo

Češka prva stiže do osetnije prednosti, na startu prvog seta vode protiv Srbije rezultatom 7:3.

11:32

Počeo je prvi set!

11:29

Meč uskoro počinje

11:13

Stranac na klupi

Prvi put u istoriji naše muške odbjkaške reprezentacije na klupi sedi strani trener. Reč je o iskusnom Rumunu George Krecu, koji će pokušati da našoj muškoj odbojci vrati stari sjaj.

Srbija - Češka, Svetsko prvenstvo, odbojka, prenos meča
George Krecu Foto: PAWEL PIOTROWSKI / imago sportfotodienst / Profimedia

10:52

Raspored utakmica

Naša muška seniorska reprezentacija igraće u grupi H sa Češkom, Brazilom i Kinom.

Na startu takmičenja protivnik je Češka (11.30), u utorak je na programu okršaj sa Kinom, a u poslednjem kolu naše odbojkaše očekuje meč sa Brazilom.

Odbojkaška reprezentacija Srbije
Odbojkaška reprezentacija Srbije Foto: OSSRB

Raspored:

Srbija - Češka, nedelja 11.30

Srbija - Kina, utorak 15.00

Srbija - Brazil, četvrtak 04.00