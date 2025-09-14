Slušaj vest

Haton je preminuo u trenutku kada je imao 46 godina i to samo nekoliko nedelja nakon što je najavio povratak u ring.

Njegovo telo je pronađeno u domu u Mančesteru oko 6.45 časova u ulici Boulejker Roud, a vlasti su navele da trenutno nema sumnjivih okolnosti.

Hatonovi prijatelji su se zabrinuli veče pre nego što je bokser pronađen pošto se nije pojavio na jednom događaju na kojem je trebalo da bude prisutan.

Na dan kada je pronađen mrtav je, kao veliki navijač Mančeste sitija, trebalo da gleda uživo derbi protiv Mančester junajteda iz VIP lože na stadionu "Etihad".

Popularni Hitmen je često govorio o problemima sa mentalnim zdravljem i zavisnošću od droga.

Haton je u julu najavio povratak u ring i meč protiv Eise Al Daha iz Ujedinjenih Arapskih Emirata za 2. decembar.

Tokom slavne karijere, Haton je bio poznat kao agresivan i hrabar borac. Osvojio je brojne svetske i britanske titule, a ostvario je 45 pobeda u 48 profesionalnih mečeva. Haton, koji bi narednog meseca napunio 47 godina, iza sebe ostavlja sina Kembela, koji takođe gradi boksersku karijeru.

