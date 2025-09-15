Slušaj vest

Irski MMA borac Konor Mekgregor objavio je danas da odustaje od kandidature na predsedničkim izborima zakazanim za oktobar, nakon što je ranije javno razmatrao učešće. U poruci objavljenoj na platformi X, Mekgregor je naveo da je odluku doneo "nakon pažljivog razmišljanja i konsultacija sa porodicom".

On je istakao da njegovo angažovanje za Irsku "ne prestaje ovde" i kritikovao izbornu zakonodavnu proceduru, koja zahteva podršku 20 članova Parlamenta ili četiri lokalne vlasti da bi kandidatura bila validna.

Mekgregor, istaknuta ličnost irskog anti-imigrantskog pokreta, ukazao je na "demokratski deficit protiv volje irskog naroda" i spomenuo "zaboravljene Irce" koji se osećaju zapostavljeno zbog, kako kaže, "woke" političkog sistema.

"Postoji sada vrlo vidljiv i aktivan pokret irskih patriota koji se vraćaju svojim kulturnim i istorijskim korenima i žele da sačuvaju irski način života. Ovaj talas ne može biti zaustavljen", dodao je zvezda MMA.

Mekgregor, poznat kao "The Notorious", u martu je primljen s počastima u Beloj kući od strane Donalda Trampa povodom Dana Svetog Patrika. Takođe, svojovremeno je bio gost i Vladimira Putina.

Sportista je u novembru prošle godine bio civilno osuđen u slučaju silovanja, a suočava se i s tužbom u američkom saveznom sudu zbog navodnog seksualnog napada u Majamiju u junu 2023.

Predsednički izbori u Irskoj zakazani su za 24. oktobar.

