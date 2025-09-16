VREME JE DA SE ISPIŠE ISTORIJA, ALI U NOVOJ DISCIPLINI! Ivana Španović u novoj discipliniji juri finale na Svetskom prvenstvu, prvi skok nije bio dobar!
Svetsko prvenstvo u atletici u Tokiju ulazi u uzbudljivu fazu, a domaća publika danas s posebnom pažnjom prati nastup Ivane Španović.
Iako je na takmičenje stigla kao aktuelna svetska prvakinja u skoku udalj, Ivana ovog puta neće braniti titulu u svojoj prepoznatljivoj disciplini. Umesto toga, od 12.40 po srednjoevropskom vremenu, debitovaće u kvalifikacijama troskoka, nove discipline u kojoj je odlučila da započne novo poglavlje svoje karijere.
Posle povrede koja ju je sprečila da zasija na Olimpijskim igrama u Parizu, spekulisalo se o mogućem povlačenju, međutim, Ivana je još jednom pokazala da je pravi šampion.
Olimpijska šampionka Lafond se plasirala u finale!
Skočila je 14.40 i tako se pridružila Kubanki Perez.
Loš prvi skok Ivane Španović!
Srpkinja je skočila 13.82 metara, što nije dovoljno za finale... Idemo dalje!
Lejanis Perez Ernandez je uspela!
Kubanka koja se nalazi u Ivaninoj grupi se kvalifikovala, ona je skočila 14.66 metara i ispunila prvu normu.
Nedavno oborila lični rekord!
Podsetimo, Ivana je nedavno na Prvenstvu Srbije za seniore oborila lični rekord u troskoku, pošto je zabeležila skok od 14.43 metra.
Srećna je zbog nastupa u novoj disciplini!
- Zadovoljstvo mi je što sa 35 godina ponovo učestvujem na Svetskom prvenstvu u atletici, i to samo dve godine nakon ozbiljnih povreda. Ovoga puta nastupam u novoj disciplini – troskoku. Promena nije bila laka, zahtevala je drugačiji pristup i prilagođavanja, ali se pokazala kao prirodan korak u mom daljem razvoju. Atletici sam posvetila ceo svoj život, i dalje me ispunjava i donosi mi radost. Verujem u svoje mogućnosti, trenirala sam na maksimalnom nivou i uzbuđena sam zbog svega što nas čeka u Tokiju. Posebno mi je drago što sam deo tima sa Angelinom, Milicom, Adrianom i Marijom – iako nas deli generacijska razlika, spajaju nas borbenost, hrabrost i posvećenost. Daćemo sve od sebe da dostojno predstavimo Srbiju - kazala je nedavno srpska atletičarka Ivana Španović.