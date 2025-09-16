Svi događaji
Od najnovijeg
12:50

Olimpijska šampionka Lafond se plasirala u finale!

Skočila je 14.40 i tako se pridružila Kubanki Perez.

12:48

Loš prvi skok Ivane Španović!

Srpkinja je skočila 13.82 metara, što nije dovoljno za finale... Idemo dalje! 

12:46

Lejanis Perez Ernandez je uspela!

Kubanka koja se nalazi u Ivaninoj grupi se kvalifikovala, ona je skočila 14.66 metara i ispunila prvu normu.

11:58

Nedavno oborila lični rekord!

Podsetimo, Ivana je nedavno na Prvenstvu Srbije za seniore oborila lični rekord u troskoku, pošto je zabeležila skok od 14.43 metra.

11:43

Srećna je zbog nastupa u novoj disciplini!

- Zadovoljstvo mi je što sa 35 godina ponovo učestvujem na Svetskom prvenstvu u atletici, i to samo dve godine nakon ozbiljnih povreda. Ovoga puta nastupam u novoj disciplini – troskoku. Promena nije bila laka, zahtevala je drugačiji pristup i prilagođavanja, ali se pokazala kao prirodan korak u mom daljem razvoju. Atletici sam posvetila ceo svoj život, i dalje me ispunjava i donosi mi radost. Verujem u svoje mogućnosti, trenirala sam na maksimalnom nivou i uzbuđena sam zbog svega što nas čeka u Tokiju. Posebno mi je drago što sam deo tima sa Angelinom, Milicom, Adrianom i Marijom – iako nas deli generacijska razlika, spajaju nas borbenost, hrabrost i posvećenost. Daćemo sve od sebe da dostojno predstavimo Srbiju - kazala je nedavno srpska atletičarka Ivana Španović.