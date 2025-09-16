Maja Ognjenović i Danilo Ikodinović su ovog leta rešili da se razvedu

Proslavljena srpska odbojkašica Maja Ognjenović i legendarni vaterpolo reprezentativac Danilo Ikodinović razvode se posle devet godina braka.

Prema saznanjima "Telegrafa", poznati sportski par zbog brojnih razmirica odlučio je da stavi tačku na brak.

"Izvori navode da su razmirice između Danila i Maje bile učestale u poslednjih godinu dana. Iako su uspevali da ih prevaziđu, ovog leta su konačno odlučili da okončaju svoju ljubavnu priču dugu više od jedne decenije", navodi Telegraf.

Dogovorili su se da se mirno raziđu.

Inače, Maja i Danilo od ovog leta ne žive pod istim krovom. Odbojkašica je sama otputovala u Italiju, gde boravi zbog sportskih obaveza, dok je bivši vaterpolista ostao u Beogradu. Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.

Kako su se upoznali Maja i Dača

Iako su oboje uspešni sportisti, njihova ljubavna priča zapravo nije počela na nekom od sportskih takmičenja, već na društvenim mrežama. Verovali ili ne, Maja je ta koja je "starotvala" Danila.

- On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono "kliknuli smo na prvu - objasnila je svojevremeno Maja.

- Bila je to ljubav na prvi pogled. Naravno da sam odranije znala ko je on. Vaterpolisti su dugo bili heroji naše nacije, ali sam Danila uvek posmatrala kao posebnog igrača i čoveka. Naše upoznavanje je bilo spontano i ubrzo smo shvatili da smo jedno za drugo. Kad se dvoje ljudi na istim talasnim dužinama sretnu i prepoznaju, onda sve ide lagano. Brzo smo počeli da živimo zajedno, bilo nam je jasno da smo polovina koja onom drugom nedostaje - otkrila je u jednom intervjuu Maja.

Tajno venčanje

Bez prevelike pompe poznati sportisti zakleli su se na večnu ljubavi to simboličnog datuma. Naime, Maja i Danilo 31. decembra 2016. godine sklopili su građanski brak.

