U nedelju, 14. septembra održano je najbolje dosadašnje izdanjeARMMADA promocije, i to po prvi put samostalno van granicaSrbije. Obećano – ispunjeno. Tako bismo mogli da opišemo sve štosmo imali prilike da vidimo u punoj hali “Jane Sandanski”. Spektaklkoji su priredili borci i organizatori je nešto o čemu će se pričati u danima koji slede.

Nivo turnira je bio na najvišem međunarodnom nivou. Prepunouzbuđenja od uvodne, pa do glavne borbe večeri u kojoj je domaćiborac, Nikola Gradinac pobedio Gruzijca Georgi Kvelidzea prekidomu prvoj rundi. Tako je ostao neporažen u ARMMADA promociji, inastavio svoj dominantan niz. Gradinac se pozicionirao sad već kaoizuzetno ozbiljan borac u srednjoj kategoriji, i sigurno je da je pred njim velika karijera.

Impresivne nastupe imali su i Ognjen Mićović, kao i Moldavac Vasile Tikan, koji su pobedili takođe atraktivnim prekidima u prvimrundama. Mićović, član Car Dušan Silni, pobedio je KipraninaAndreasa Hristua nakon serije razornih udaraca. Tikan takođenastavlja svoj pobednički niz na ARMMADA promociji, a u Skopljuje bio bolji od domaćeg Andreja Stojanovskog.

Veče su otvorili crnogorski i makedonski borci, Petar Klikovac iMarko Trajanovski, a atmosfera u hali je proključala na samomizlasku boraca u kavez. Publika je nosila borce tokom cele večeri iprema rečima prisutnih, jedva čekaju novo izdanje ARMMADA promocije u Skoplju.

Foto: Privatna arhiva

Armmada je ne samo MMA turnir – možemo reći da je savršenapromocija viteštva i sporta i van granica Srbije. Sinonim je za neizvesne i kvalitetne borbe, vrhunsku produkciju i fenomenalnointeresovanje publike. ARMMADA 15 je već zakazana – za neštomanje od dve nedelje, očekuje nas novi spektakl u Boru, gradu u komje prošle godine održan fantastičan turnir. Ne sumnjamo da će i 15. izdanje biti parvo uživanje za sve fanove MMA sporta u Srbiji, ali išire.

Foto: Privatna arhiva

Armmada 14 – Rezultati

1-Marko Trajanovski je pobedio Petra Klikovca jednoglasnomodlukom sudija. // R3 (3:00)

2-Kostadin Georgijevski je pobedio Marka Pricu jednoglasnomodlukom sudija. // R3 (3:00)

3-Nikola Dimovski je pobedio Zoreu Kornelijua tehničkimnokautom u prvoj rundi. // R1 (1:46)

4-Marko Smiljić je pobedio Ivana Šakića gušenjem u prvojrundi (Rear Naked Choke). // R1 (1:23)

5-Danijela Aleksovska je pobedila Laidu Floću prekidom u prvoj rundi (Armbar). // R1 (2:34)

6-Vasile Tikan je pobedio Andreja Stojanovskog gušenjem u prvoj rundi (Rear Naked Choke). // R1 (0:37)

7-Ognjen Mićović je pobedio Andreasa Christina tehničkimnokautom u prvoj rundi. // R1 (0:38)

8-Nikola Gradinac je pobedio Giorgia Kvelidzea tehničkimnokautom u prvoj rundi. // R1 (3:08)

Kurir.rs

