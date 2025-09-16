Svi događaji
13:35

Nema izrazitog favorita

Kladionice su objavile kvote za meč Srbije i Kine i izrazitog favorita nema. Za nijansu veće šanse daju se Srbiji i kvota na našu selekciju je 1,80 dok je na Kineze tačno dva.

13:27

Pobeda ili kraj

Posle poraza u prvom meču od Češke 0:3 (22:25, 23:25, 20:25), odbojkaši Srbije će morati da pobede Kinu ili će završiti takmičenje već posle drugog kola.

Srbija - Češka odbojka Svetsko prvenstvo Foto: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Čak ni trijumf ne garantuje prolaz dalje, već će naša reprezentacija u tom slučaju morati da savlada Brazil u poslednjem kolu i da se nada povoljnom rezultatu sa meča Češka - Kina. Dakle - pred odbojkašima je veoma težak zadatak.