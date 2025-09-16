POBEDA ZA NADU ILI PORAZ ZA KATASTROFU! Odbojkaši Srbije moraju do trijumfa protiv Kine!
Odbojkaši Srbije sve su neprijatno iznenadili porazom protiv Češke na startu Svetskog prvenstva, te će u drugom meču protiv Kine (utorak, 15.00) morati do trijumfa kojim bi sačuvali nadu za plasman dalje.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Srbija - Kina
Nema izrazitog favorita
Kladionice su objavile kvote za meč Srbije i Kine i izrazitog favorita nema. Za nijansu veće šanse daju se Srbiji i kvota na našu selekciju je 1,80 dok je na Kineze tačno dva.
Pobeda ili kraj
Posle poraza u prvom meču od Češke 0:3 (22:25, 23:25, 20:25), odbojkaši Srbije će morati da pobede Kinu ili će završiti takmičenje već posle drugog kola.
Čak ni trijumf ne garantuje prolaz dalje, već će naša reprezentacija u tom slučaju morati da savlada Brazil u poslednjem kolu i da se nada povoljnom rezultatu sa meča Češka - Kina. Dakle - pred odbojkašima je veoma težak zadatak.