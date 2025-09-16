Slušaj vest

Odbojkaši Srbije slavili su nad Kinom sa 3:0 (25:18, 25:19, 29:27) u drugom meču grupe H na SP na Filipinima.

Srbija je tako upisala prvu pobedu na Svetskom prvenstvu, ali je i dalje u teškoj situaciji za plasman u drugu fazu.

Nakon dva kola Brazil ima šest bodova, Srbija i Češka po tri, dok je Kina bez bodova.

U poslednjem kolu prve faze takmičenja Srbija će igrati protiv Brazila, a plasman u osminu finala izboriće po dve najbolje reprezentacije iz svake grupe.

Orlovima je trebala što ubedljivija pobeda zbog eventualnog set-količnika koji bi mogao da odluči putnika dalje, s tim da su izabranici Georgea Krecua i dalje u teškoj situaciji zbog poraza od Čeha u prvom kolu (3:0).

Dakle, Srbiji je za plasman dalje potrebno da Kina dobije Češku ubedljivo, te da se u krugu od tri selekcije (odlučivaće i poen-količnik) nađe među prva dva mesta.

Drugi scenario je da Srbija dobije favorizovanu selekciju Brazila koja je nešto ranije savladala Čehe sa 3:0.

Meč je na programu u četvrtak ujutru u 04.00 po srpskom vremenu.

Selekcije iz Grupe H igraće protiv dve najbolje reprezentacije iz Grupe A u kojoj igraju Filipini, Iran, Egipat i Tunis.