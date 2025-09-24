Slušaj vest

Ovogodišnji slogan je „Snaga koja spaja!“ jer sport povezuje ljude bez obzira na godine, poreklo ili različita mišljenja.

Cilj Sajma sporta je da kroz tri dana okupi sve nacionalne granske sportske saveze koji će posetiocima predstaviti osnove svojih sportova. Najveća vrednost Sajma je to što otvara vrata sporta deci i mladima - oni imaju priliku da probaju različite discipline, pronađu sport za sebe, upoznaju idole i nauče važne životne lekcije, poručuju iz Sportskog saveza Srbije.

Posetioci će moći da se oprobaju u brojnim sportovima: košarka, fudbal, odbojka, rukomet, karate, džudo, boks, rvanje, tekvondo, gimnastika, atletika, tenis, stoni tenis, golf, badminton, šah, ribolov, planinarenje na veštačkoj steni, bilijar, ragbi 13, kao i u tradicionalnim igrama poput preskakanja vijače, lastiša, školice, „između dve vatre“ i nadvlačenja konopca. Biće tu i ski staza, kao i brojni savezi iz vodenih sportova.

U programu učestvuju i institucije poput Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja, Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta Srbije, Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta i mnogi drugi.

Posebni programi Sajma

Petak: Antidoping agencija RS organizuje predavanje za stipendiste sportiste na temu prevencije dopinga u sportu.

Subota: Državno finale projekta Liga malih šampiona, u kojem učestvuje preko 1100 mališana iz Srbije i Republike Srpske.

Nedelja: Dodela diploma novoj generaciji operativnih trenera i besplatan trening za dame pod nazivom „Budi zdrava – vežbaj sa nama“.

Organizatori događaja poslali su i posebnu poruku za sve koje planiraju da dođu na Adu Ciganliju.

- Sport je životna škola. Uči nas disciplini, radu, poštovanju, ali i tome da jedni druge bodrimo i podižemo kada padnemo. Upravo ta snaga koja spaja je ono što želimo da pokažemo na Sajmu sporta. Vidimo se na Adi!

