ATLETIKA
ZLATO IDE U PORTUGAL: Isak Nader najbrži u trci na 1.500 m na SP u Tokiju
Portugalski atletičar Isak Nader osvojio je danas zlatnu medalju u trci na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.On je do titule svetskog šampiona stigao vremenom 3:34,10 minuta.
Srebro je osvojio Britanac Džejk Vajtman (3:34,12), a bronza je pripala Kenijcu Rejnoldu Čerijotu (3:34,25).
