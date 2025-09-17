Slušaj vest

Portugalski atletičar Isak Nader osvojio je danas zlatnu medalju u trci na 1.500 metara na Svetskom prvenstvu u Tokiju.On je do titule svetskog šampiona stigao vremenom 3:34,10 minuta.

Srebro je osvojio Britanac Džejk Vajtman (3:34,12), a bronza je pripala Kenijcu Rejnoldu Čerijotu (3:34,25).

Svetsko prvenstvo u rvanju
profimedia-1037854676.jpg
Fejt Kipjegon
rok6.jpg

Angelina Topić, atletika, skok uvis Izvor: Atletski savez Srbije