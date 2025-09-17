Slušaj vest

Ovo takmičenje na programu je u maju naredne godine, uz dozvoljenu upotrebu "supstanci koje poboljšavaju performanse".

Organizatori su najavili da će biti usvojen protokol koji će omogućiti upotrebu ovih supstanci na "siguran, legalan i naučno zasnovan način".

"Svetski rekord (na 100 metara, koji drži Jusein Bolt - 9,58 sekundi) oduvek je bio krajnji cilj moje karijere. Ovo mi daje priliku da posvetim svu svoju energiju pomeranju granica kako bih postao najbrži čovek u istoriji", rekao je Fred Kerli, koji je na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine osvojio srebro, a tri godine kasnije u Parizu bronzu u trci na 100 metara.

Organizatori su najavili bonus od milion dolara ukoliko neko od atletičara obori aktuelni svetski rekord na 100 metara.

Na takmičenju u Las Vegasu pored trke atletičara na 100 metara na rasporedu su i plivačke trke na 50 i 100 metara slobodno, te 50 i 100 metara delfin stilom.

Atletičari će nastupati i u trkama na 100 i 110 metara s preponama, a na programu je i takmičenje u dizanju tegova.

Kerli (30) je prvi sprinter koji je najavio učešće u Las Vegasu, a prethodno su to učinili plivači Džejms Magnusen, Bendžamin Praud i Kristijan Golomev, za kojeg organizatori tvrde da je već isplivao brže od svetskog rekorda na 50 metara slobodno.

Projekat, koji je 2023. godine pokrenuo australijski preduzetnik Aron D'Souza, izazvao je kontroverze u sportskim i naučnim krugovima.

Predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou ideju je nazvao "budalaštinom", dok je Svetska antidoping agencija (WADA) ocenila projekat kao "opasan i neodgovoran".

Kerli, koji ove nedelje ne nastupa na Svetskom prvenstvu u Tokiju, pridružio se kontroverznom takmičenju mesec dana nakon što je privremeno suspendovan zbog kršenja obaveza u vezi sa antidoping pravilom o prijavljivanju lokacije.

(Beta)