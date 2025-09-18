Slušaj vest

Posle katastrofalnog starta i poraza od Češke sa 3:0 u setovima, odbojkaši Srbije bili su otpisani. Trebalo im je čudo, senzacija... A oni su to čudo kreirali!

Prvo je pala Kina sa 3:0, a onda i svetska sila Brazil istim rezultatom i na ovaj način "orlovi" su Brazilce gurnuli na ivicu ambisa. Jer, ako Češka dobije Kinu sa 3:0, Brazil će biti eliminisan već u prvom kolu!

Odličan meč odigrali su "orlovi" te su nade za medalju ponovo počele da tinjaju. Po setovima je bilo 25:22, 25:20, 25:22 i sada Srbija čeka rasplet u svojoj grupi i meč Češke i Kine (15.00) da bi znala koju poziciju zauzima pred narednu rundu. Pitanje je samo da li će "orlovi" sa prvog ili drugog mesta dalje. Protiv koga će tamo igrati još nije poznato budući da se timovi Grupe H ukrštaju sa onima iz Grupe A u kojoj sve četiri reprezentacije (Tunis, Iran, Egipat, Filipini) uoči poslednjeg kola imaju po jednu pobedu.

Trijumf nad Brazilom obeležio je Luburić sa 19 poena, Perić je dodao 15, dok je Miran Kujundžić sakupio 10. U poraženoj ekipi jedini je dvocifren bio Alan sa deset poena.

