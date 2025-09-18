Slušaj vest

Angelina Topić biće drugi put na zaletištu skoka uvis na Svetskim prvenstvima, nakon što je pre dve godine debitovala u Budimpešti kada je zauzela sedmo mesto u finalu.

Kvalifikacije počinju u 12.15 i za direktan prolazak u finale letvica je postavljena na 1,97 metara. Direktan prenos nastupa Angeline Topić možete pratiti na Drugom programu RTS-a.

Od 36 takmičarki, 12 najboljih će izboriti plasman u finale, koje je na programu poslednjeg dana takmičenja - 21. septembra u 12.30.

Iako ima samo 20 godina, Angelina Topić je u Tokio stigla kao aktuelna evropska prvakinja za mlađe seniorke.

Zlatnu medalju u Bergenu osvojila je izjednačivši rekord sezone od 1,95 metara i tako ispunila svoju želju da zlatnim medaljama iz juniorske konkurencije doda i mlađeseniorsku.

Državna rekorderka Srbije sa 1,98 metara iza sebe ima najuspešniju dvoransku sezonu.

Srebrnu medalju je osvojila na Evropskom prvenstvu u Holandiji, dok je na Svetskom u Kini bila nadomak nje i završila na četvrtom mestu.

U Tokiju će imati jaku konkurenciju. Prve četiri skakačice uvis u finalu Dijamantske lige su preskočile dva metra.

Australijanka Nikola Olislagers je postavila nacionalni rekord od 2,04 metra i dokazala da Ukrajinka i aktuelna svetska rekorderka Jaroslava Mahučih nije nepobediva, koja je bila drugoplasirana sa 2,02 metra.

Do sada ni jedan atletičar iz Srbije nije uspeo da izbori plasman u narednu fazu takmičenja.

Ivana Španović je ostala bez plasmana u finale troskoka.

Skakačica Milica Gardašević nije uspela da se plasira u finale skoka udalj, kao ni prethodno Armin Sinančević u bacanju kugle.

