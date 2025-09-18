Idemoooo, Angelina danas nastupa na Svetskom prvenstvu.
IDEMO, CELA NACIJA JE UZ TEBE! SRPKINJA KREĆE U POHOD NA NOVU MEDALJU! Angelina Topić juri finale na Svetskom prvenstvu!
Srpska atletičarka Angelina Topić danas će biti drugi put na zaletištu skoka uvis na Svetskim prvenstvima, nakon što je pre dve godine debitovala u Budimpešti kada je zauzela sedmo mesto u finalu.
Kvalifikacije počinju u 12.15 i za direktan prolazak u finale letvica je postavljena na 1,97 metara.
Od 36 takmičarki, 12 najboljih će izboriti plasman u finale, koje je na programu poslednjeg dana takmičenja - 21. septembra u 12.30.
Iako ima samo 20 godina, Angelina Topić je u Tokio stigla kao aktuelna evropska prvakinja za mlađe seniorke.
