Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se danas u finale skoka uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Topić je sa preskočenih metar i 92 centimetra prošla u finale. Ona je iz prvog pokušaja preskočila 183, 188 i 192 centimetra.

Angelina Topić Foto: Sven Beyrich / imago sportfotodienst / Profimedia, PrintScreen / RTS, Screenshot RTS

Skakala je Angelina bez greške, sve prepreke je preskočila iz prve i tako poslala jasnu poruku ostalim atletičarkama pred finale.

Od 36 takmičarki, njih 11 je izborilo plasman u finale, koje je na programu poslednjeg dana takmičenja - 21. septembra u 12.30.

