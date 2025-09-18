Angelina je danas blistala u Tokiju, nadamo se da će tako biti i u nedelju.
PAŽNJA! EVO KADA ĆE SE ANGELINA TOPIĆ BORITI ZA MEDALJU NA SVETSKOM PRVENSTVU! Ovo zanima celu Srbiju, termin finala je idealan!
Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se danas u finale skoka uvis na Svetskom prvenstvu u Tokiju.
Topić je sa preskočenih metar i 92 centimetra prošla u finale. Ona je iz prvog pokušaja preskočila 183, 188 i 192 centimetra.
Angelina Topić Foto: Sven Beyrich / imago sportfotodienst / Profimedia, PrintScreen / RTS, Screenshot RTS
Skakala je Angelina bez greške, sve prepreke je preskočila iz prve i tako poslala jasnu poruku ostalim atletičarkama pred finale.
Od 36 takmičarki, njih 11 je izborilo plasman u finale, koje je na programu poslednjeg dana takmičenja - 21. septembra u 12.30.
