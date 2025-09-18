Slušaj vest

Angelina je bila fantastična u kvalifikacijama i do finala je stigla bez greške. Imala je tri uspešna skoka, a preskočila je visinu 1,92.

Nakon plasmana u finale je poručila da će joj prijati pauza pred borbu za medalju.

"Kvalifikacije su bile bolje nego što sam mogla da zamislim. Nekako je bilo očekivano na osnovu prethodnih iskustava, da će 1,92 biti dovoljno za plasman u finale, iako je kvalifikaciona norma bila dosta jača, 197 cm. Evo ja ne pamtim prvenstvo da je nekada bilo potrebno toliko za plasman u finale. Bila sam maksimalno fokusirana da sve preskočim iz prvog. Hvala Bogu da je bilo uspešno, posle je počela da pada kiša. Ostalo je još dva dana do finala, ovo mi je prvo iskustvo da ću imati malo veću pauzu do finalnog okršaja, ostalo nam je još malo da se zategnemo do finala", rekla je Angelina Topić nakon dobrih kvalifikacija i dodala:

"Osećam se jako dobro, fizički sam spremna, jako smo radili, dosta sam trenirala, fokusirala sam se na ovo takmičenje i preskočila sam mnogo Dijamantskih liga, da bih bila što bolja u ovom trenutku. Nadam se da će sve doći na svoje mesto. Nedostajalo mi je malo dobrih skokova ove sezone, tako da sam pokušala to i ovde sa ova tri skoka, da podignem sebi samopouzdanje i mislim da sam uspela".

Istakla je naša atletičarka da je se veoma dobrim pokazala odluka da dođe u Tokio ranije.

"Imali smo priliku da ove godine dođemo dosta ranije, na ovim dalekim destinacijama je najteže prilagođavanje na vremenske zone i vremenske prilike. Mislim da je odlično što smo došli ranije, ovde smo od prvog septembra, dosta smo uradili do sada, zadovoljna sam zbog toga, a još sam zadovoljnija ovim kvalifikacijama" rekla je Angelina Topić.

