Slušaj vest

Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Brazil sa 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe H.

Srbiji je ovo prva pobeda nad Brazilom posle šest godina, a posle raspleta u grupi poznato je i sa kim će naši momci odmeriti snage u narednoj fazi takmičenja.

A pobeda protiv Brazila nije mogla da prođe tek tako. Orlovi su upriličili mini slavlje u autobusu, te su se u predragu Manile orili dobro poznati srpski hitovi.

Poslušajte: 

Srbija SP u odbojci 2025 Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia

Ne propustiteOstali sportoviPOZNATO KADA SRBIJA IGRA MEČ OSMINE FINALA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Objavljen termin, nacija na nogama!
Muška Odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviSRBIJA SAZNALA IME RIVALA U NOKAUT FAZI SVETSKOG PRVENSTVA: Naši odbojkaši napravili čudo protiv Brazila!
Nikola Jovović Muška odbojkaška reprezentacija Srbije
Ostali sportoviAMERIKANKA NAJBRŽA NA 400 METARA: Meklohlin-Levron osvojila zlato u Tokiju
Sidni Meklohlin-Levron
Ostali sportoviSJAJNA ANGELINA BLISTALA I NAKON PLASMANA U FINALE! Izdominirala u kvalifikacijama, pa poslala jaku poruku pred borbu za medalju!
Angelina Topić u kvalifikacijama

Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO