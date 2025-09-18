Srpski odbojkaši pevali i slavili posle velike pobede nad Brazilom.
LUDILO U AUTOBUSU - GRMELI SRPSKI HITOVI U MANILI! Odbojkaši pesmom poručili: Ne žuri nam se kući!
Odbojkaši Srbije plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Brazil sa 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe H.
Srbiji je ovo prva pobeda nad Brazilom posle šest godina, a posle raspleta u grupi poznato je i sa kim će naši momci odmeriti snage u narednoj fazi takmičenja.
A pobeda protiv Brazila nije mogla da prođe tek tako. Orlovi su upriličili mini slavlje u autobusu, te su se u predragu Manile orili dobro poznati srpski hitovi.
Srbija SP u odbojci 2025 Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Rouelle Umali / Xinhua News / Profimedia
