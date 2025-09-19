Slušaj vest

Bez velikih očekivanja ispraćeni su Manilu, a posle ubedljivog poraza od autsajdera na startu prvenstva svi su ih potpuno otpisali. Ipak, poput feniksa uspeli su naši odbojkaši da se podignu iz pepela. U drugom kolu savladali su Kinu sa 3:0, a onda u meču odluke održali čas odbojke moćnom Brazilu i tako obezbedili mesto u osmini finala.

Nakon veličanstvenog trijumfa, kapiten tima Marko Ivović, poslao je jednu izuzetno snažnu i emotivnu poruku srpskim navijačima.

"Jedna lasta ne čini proleće… Današnja pobeda je pobeda pojedinaca, ne sistema. Jedna mala četa koja je ostavljena, relativno sama, je uspela da težim putem ‘preživi’ i plasira se u drugi krug Svetskog prvenstva! Nisu nam velika očekivanje, ali želja, vera i cilj, jeste. Dobrodošao je svako ko je tu da prati i podrži… Ali to ne bi trebalo da se dovodi u pitanje?! Mada, ako se pogledamo u oči, da li je to tako", napisao je Ivović na Instagramu i nastavio:

"Jer momci koji su ostavili svoje porodice kod kuće, uz to žrtvuju slobodno vreme i zdravlje, za nula dinara, da li je mnogo da dobiju podršku od svog naroda? Oprostite, ali zajedno možemo više, ma koliko to bilo, ali je više".

Na kraju emotivne objave kapiten je naglasio:

"Nadam se da će neke novi dečaci doći i praviti još bolje rezultate… Jer nas, par miliona, možemo da iznedrimo još neku četu koja može da obraduje svoje bližnje. Hvala i ljubimo bližnje svoje… Toliko valjda možemo".

