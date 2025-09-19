IDEMOOO! ADRIANA VILAGOŠ JE U FINALU! Moćan hitac Srpkinje na Svetskom prvenstvu u Tokiju!
dan nakon što je Angelina Topić ušla u finale Svetskog prvenstva u Tokiju u skoku uvis, isto će probati da urade Adriana Vilagoš i Marija Vučenović.
Obe srpske atletičarke koje danas izlaze na stazu takmiče se u bacanju koplja.
Adriana Vilagoš će prva probati da ostvari dobar rezultat. Grupa u kojoj se ona nalazi kreće sa bacanjem od 12.30 časova.
Marija Vučenović i njena grupa kreću u 14 časova.
Adriana je u finalu!
Adriana Vilagoš je u trećoj rundi bacila koplje 66.06 metara! Srpkinja je obezbedila plasman u finale Svetskog prvenstva!
Ujedno, Adriana je izbila na prvo mesto u svojoj grupi!
Jaka konkurencija
Ispred Adriane je bila fantastična Mekenzi Litl sa 65,54 - ona je, sa prebačenom normom, postala prva finalistkinja! Bolja od Vilagoš je bila i Žo-En du Plesi sa 61,38 metara.
Odličan start
Adriana Vilagoš je veoma dobro započela polufinalnu grupu! U prvom krugu je bacila koplje 61,22 metara i trenutno je druga u poretku!
Vilagoš bolja od norme
Norma za plasman u finale iznosi 62,5 metara. Adriana je ove sezone najbolji hitac bacila u Splitu - 67,22 metara.