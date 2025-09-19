Svi događaji
13:04

Adriana je u finalu!

Adriana Vilagoš je u trećoj rundi bacila koplje 66.06 metara! Srpkinja je obezbedila plasman u finale Svetskog prvenstva!


Ujedno, Adriana je izbila na prvo mesto u svojoj grupi!

12:45

Drugi hitac

Adriana je u drugoj rundi bacila 61,11.

12:38

Jaka konkurencija

Ispred Adriane je bila fantastična Mekenzi Litl sa 65,54 - ona je, sa prebačenom normom, postala prva finalistkinja! Bolja od Vilagoš je bila i Žo-En du Plesi sa 61,38 metara.

12:36

Odličan start

Adriana Vilagoš je veoma dobro započela polufinalnu grupu! U prvom krugu je bacila koplje 61,22 metara i trenutno je druga u poretku!

12:32

Vilagoš bolja od norme

Norma za plasman u finale iznosi 62,5 metara. Adriana je ove sezone najbolji hitac bacila u Splitu - 67,22 metara.

12:25

Grupa A

Očekuje se da uskoro kreće nadmetanje u grupi A u kojoj se nalazi Adriana Vilagoš.