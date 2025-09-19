Slušaj vest

Selekcija Srbije okupila se prvi put posle tri godine, a prvi trening je obavila na švajcarskom jezeru Nojšatel zajedno sa reprezentacijom Omana, saopštio je Jedriličarski savez Srbije.

Reprezentacija Srbije dobila je četiri nova člana posade, za vođenje treninga bio je angažovan strani jedriličar, dok su iz privatnih razloga sa priprema izostali Nikola Marjanović i kormilar Goran Stevanović.

"Rezultati višednevnih treninga ohrabruju i ulivaju nadu jer je napredak od prvog do poslednjeg dana bio evidentan", piše u saopštenju Jedriličarskog saveza Srbije.

U SSL Gold kupu učestvovaće ukupno 56 zemalja, izabranih prema SSL rang listi.

Takmičenje se odvija na potpuno identičnim jedrilicama tipa SSL 47, sa maksimalno 11 članova tima, računajući i izmene, među kojima su i muškarci i žene.

Evropske kvalifikacije biće održane u Švajcarskoj, a veliko finale u Brazilu 2026. godine.

(Beta)

