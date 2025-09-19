Plasman u grupnu fazu Lige šampiona izboriće dve najbolje plasirane ekipe.
LIGA ŠAMPIONA
VICEŠAMPION EVROPE POTOPIO FRANCUZE: Vaterpolisti Novog Beograda ubedljivi na startu kvalifikacija za LŠ
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras u bazenu "11. april" ekipu Eks An Provans sa 23:10 (6:3, 5:0, 6:4, 6:3), u utakmici prvog kola Grupe A kvalifikacija za Ligu šampiona.
Aktuelne viceprvake Evrope do pobede je vodio Vasilije Martinović sa sedam pogodaka, dok su po tri gola postigli Filip Janković, Dušan Trtović i Petar Vujošević.
U francuskom timu najbolji učinak imao je Luka Betej sa tri pogotka.
Večeras od 20.45 u ovoj grupi igraju kotorski Primorac i Steaua iz Bukurešta.
