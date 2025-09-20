Srpska atletičarka Adriana Vilagoš boriće se u finalu Svetskog prvenstva u Tokiju.
Iz minuta u minut
TOKIO
ADRIANA, IDEMO PO MEDALJU: Srpkinja se bori za ulazak u istoriju!
Nakon što je bila fantastična u kvalifikacijama, Adriana Vilagoš će od 14.05 probati da dođe do medalje na velikom takmičenju i postane prva srpkinja koja je ostvarila takav uspeh u bacačkim disciplinama na Svetskom prvenstvu.
Takođe, Vilagoš bi, u slučaju uspeha, postala tek treći nosioc odličja za Srbiju na Svetskim prvenstvima, pošto su prethodno medalje osvajali samo Ivana Španović (tri puta) i Emir Bekrić (jednom).
Tok finala u bacanju koplja možete da pratite na Kurir sportu.
Uživo
Reaguj
Komentariši