Turska je u osmini finala na Filipinima pobedila selekciju Holandije rezultatom 3:1 (27:29, 25:23, 25:16, 25:19).

Tursku je do pobede predvodio Adis Lagumdžija sa 28 poena, a pratili su ga Ramazan Mandirači sa 15, Mirza Lagumdžija sa 13 i Bulbul Bedirhan sa 12 poena.

Kod Holandije bolji od ostalih bili su Mikael Ahi sa 21 i Tom Kops sa 14 poena.

Turska će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta Poljske i Kanade.

Tijana Bošković, Hande Baladin, odbojkašice