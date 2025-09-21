Ostali sportovi
VELIKI USPEH SRPSKOG BICIKLIZMA! Joakim Klačar treći u Rumuniji
Slušaj vest
Kadetski reprezentativac Srbije Joakim Klačar, osvojio je treće mesto na MTB XCO Prvenstvu Balkana koje se vozi u rumunskom Campulungu.
"Mladi, supertalentovani Joakim Klačar zaslužuje čestitke ne samo za medalju već i za veliku borbenost - zadovoljan je selektor MTB reprezentacije Srbije Oliver Štrbac.
Ni ostali naši takmičari nisu razočarali. Branislav Ilić je zauzeo osmo mesto.
Dušan Stojadinović je bio deveti. Relja Vojnović je imao defekt, ali je bio uporan, veoma požrtvovan i na kraju je stigao na cilj kao
15.
Reaguj
Komentariši