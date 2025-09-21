Slušaj vest

Kadetski reprezentativac Srbije Joakim Klačar, osvojio je treće mesto na MTB XCO Prvenstvu Balkana koje se vozi u rumunskom Campulungu.

"Mladi, supertalentovani Joakim Klačar zaslužuje čestitke ne samo za medalju već i za veliku borbenost - zadovoljan je selektor MTB reprezentacije Srbije Oliver Štrbac.

Ni ostali naši takmičari nisu razočarali. Branislav Ilić je zauzeo osmo mesto.

Dušan Stojadinović je bio deveti. Relja Vojnović je imao defekt, ali je bio uporan, veoma požrtvovan i na kraju je stigao na cilj kao
15.

Ne propustiteOstali sportoviJOAKIM KLAČAR TREĆI U RUMUNIJI: Veliki uspeh srpskog biciklizma
Joakim Klačar na trećem stepeniku podijuma u Rumuniji
Ostali sportoviSVETSKO PRVENSTVO U ZAGREBU: Rvač Komarov obezbedio medalju za Srbiju
komarov.jpg
Ostali sportoviVERSTAPENU POL POZICIJA U BAKUU: Ostak Pjastri se slupao, Noris tek sedmi
Maks Verstapen, Formula 1, VN Azerbejdžana
Ostali sportoviPRVE REČI ADRIANE VILAGOŠ NAKON FINALA SVETSKOG PRVENSTVA: Ne krije razočarenje, ali je ovim rečima oduševila Srbiju: "Verujem da je ovo samo još jedno..."
profimedia0880431979.jpg