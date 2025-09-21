Svi događaji
12:44

Kreće treća serija!

Atletičakre će se sada suočiti sa visinom 1.97m.

12:22

Odlična i u drugoj seriji!

Sjajno izgleda Angelina Topić! Još jednom je bila uspešna iz prvog pokušaja, a ovaj put je visina 1.93m.

Deluje Angelina mirno na stazi i to uliva nadu.

12:11

Angelina uspešna na startu

Angelina Topić je dobro započela finale i u prvoj seriji je preskočila 1.88m iz prvog pokušaja.

12:03

Takmičarke su na stazi

Trenutno je u toku predstavljanje finalistkinja u skoku uvis.

11:15

Fali svetsko odličje

Angelina je, iako tek ima 20 godina, osvajala medalje na Evropskim prvenstvima i u Dijamantskoj ligi, međutim, kada govorimo o seniorskoj karijeri, odličje na Svetskom prvenstvu bilo bi ozbiljan iskorak.