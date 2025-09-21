ANGELINA TOPIĆ U BORBI ZA MEDALJU: Dobar start finala Svetskog prvenstva za Srpkinju
Finale discipline skok uvis bi trebalo da počne u 12.05 časova.
Biće ovo drugi put za Angelinu da nastupa u finalu Svetskog prvenstva, pošto je 2023. godine u Budimpešti zauzela sedmo mesto.
Mlada atletičarka je u kvalifikacijama bila perfektna i finale je obezbedila u tri skoka. Preskočila je bez greške prvo 1.83m, zatim i 1.88, a onda i 1.92m.
Pored nje, još 15 takmičarki je izborilo plasman u finale, a nadamo se i verujemo da Angelina može da popravi rezultat od pre dve godine i da dođe do borbe za medalju.
Tok finala moći ćete da pratite na Kurir sportu.
Odlična i u drugoj seriji!
Sjajno izgleda Angelina Topić! Još jednom je bila uspešna iz prvog pokušaja, a ovaj put je visina 1.93m.
Deluje Angelina mirno na stazi i to uliva nadu.
Angelina uspešna na startu
Angelina Topić je dobro započela finale i u prvoj seriji je preskočila 1.88m iz prvog pokušaja.