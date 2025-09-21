Slušaj vest

Srpska atletičarka  Angelina Topić, skokom od 1.97, osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u atletici koje se održava u Tokiju.

Njen otac i trener Dragutin Topić, oglasio se nakon epskog uspeha svoje ćerke:

Suze Dragutina Topića nakon uspeha Angeline na Svetskom prvenstvu Foto: Printscreen

- Meni je mnogo teško i ja sam na ivici da odustanem kao trener, kao njen otac, jer je teško rukovoditi svoje dete. Kada moraš da budeš trener, a trener mora da bude i džukela i koji će da kaže nešto što otac ne bi nikada. To sam joj rekao pre par treninga, nije bila svađa, već sam se ja svađao sa njom. Rekao sam joj to što sam mislio i što sam morao da kažem, kao trener. Ali, kao otac, nemam pravo to da joj kažem, kao trener moram, ali kao otac ne mogu. I meni je već mnogo teško. Ona je ekstra sportista, voleo bih da ima neki trener koji bi mogao da rukovodi mojom ćerkom. Ne znam kome bih je predao ,ali osećam da je vreme da budem neko ko će biti u senci, da gledam svoje dete - rekao je Topić i dodao:

- Teško je raditi sa nekim koga više voliš od sebe, na koga se oslanjašm kome treba da pružiš sve na svetu. To ko je prošao razumeće me, ko nije, ne mora. Hvala svima koji su podržavali nju, i ovo nije normalno. Ovo se naplatilo, a da li će još nekad u životu, znaš kako me je briga, ja sam uradio za moju porodicu ono što je bilo do mene. Ona ide sad dalje svojim putem, tu sam sine i idemo do kraja - rekao je Dragutin Topić za "Telegraf".

Dragutin Topić slavi uspeh Angeline na Svetskom prvenstvu
Angelina Topić sa medaljom na Svetskom prvenstvu
av 1.jpg
Angelina Topić slavi bronzu na Svetskom prvenstvu

