- Meni je mnogo teško i ja sam na ivici da odustanem kao trener, kao njen otac, jer je teško rukovoditi svoje dete. Kada moraš da budeš trener, a trener mora da bude i džukela i koji će da kaže nešto što otac ne bi nikada. To sam joj rekao pre par treninga, nije bila svađa, već sam se ja svađao sa njom. Rekao sam joj to što sam mislio i što sam morao da kažem, kao trener. Ali, kao otac, nemam pravo to da joj kažem, kao trener moram, ali kao otac ne mogu. I meni je već mnogo teško. Ona je ekstra sportista, voleo bih da ima neki trener koji bi mogao da rukovodi mojom ćerkom. Ne znam kome bih je predao ,ali osećam da je vreme da budem neko ko će biti u senci, da gledam svoje dete - rekao je Topić i dodao: