Srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u disciplini skok uvis.

Angelina je tako stigla do prve medalje na Svetskom prvenstvu.

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

"Rodila sam vanzemaljca"

Poput oca Dragutina, i samog skakača u vis, i majka Biljana je bila veoma uspešna atletičarka. Njena disciplina je bila troskok.

Biljana Topić jako često postavlja snimke i fotografije Angeline sa raznih takmičenja i treninga, ističući koliko je ponosna na nju. Najviše pažnje privukao je njen komentar na jednoj fotografiji Angeline, Dragutina i nje.

– Ja sam rodila vanzemaljca, koja je tvoja supermoć? – napisala je Biljana.

Uspešna karijera

Rođena je 17. oktobra 1977. godine u Šapcu i iza sebe ima više nego uspešnu karijeru u atletici.

Učestvovala je na Svetskom prvenstvu u dvorani 2008, kao i na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. Na Olimpijskim igrama 2008. je preskočila 14,14 metara, a samo četiri centimetra su je delila od finala. Na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. je ostvarila rezultat od 13,66 metara i završila takmičenje u grupi, zauzevši 25. mesto.

Na Svetskom prvenstvu u atletici 2009. u Berlinu plasirala se u finale u kome je postavila novi državni rekord od 14,52 metara. Taj rezultat joj je bio dovoljan za četvrto mesto, dok joj je za bronzu falilo šest centimetara.

Ljubavna priča Dragutina i Biljane

Dragutina, koji je šest puta učestvovao na Olimpijskim igrama u skokovima uvis, i šest godina mlađu troskokašicu Biljanu je spojila atletika, a on je jednom prilikom ispričao da je njihova ljubavna priča počela na obali Jadrana.

- Kao svi sportski parovi, upoznali smo se tokom priprema i takmičenja, a "prva iskra" dogodila se u Makarskoj - rekao je svojevremeno atletičar, a Biljana objašnjava da ju je kod supruga privukla njegova interesantna ličnost.

– Dragutin je neverovatno duhovit, zabavan i pričljiv, a meni prija kad u nečijoj blizini mogu da ćutim. Kad bih počela da nabrajam sve njegove osobine koje mi se sviđaju, tome ne bi bilo kraja – jednom prilikom je rekla Biljana.

Biljana i Dragutin Topić prošli kroz pakao

Bračni par Topić venčao se 2004, odnosno godinu dana pre nego što su dobili Angelinu. Osam godina kasnije rodila se ćerka Sofija i to posle velikih komplikacija tokom trudnoće.

– Biljana je morala u bolnicu zbog komplikacija koje su se iznenada desile. Želeo sam da prisustvujem porođaju, ali me je odgovorilo stručno osoblje sa kojim sam razgovarao o tome. Procenjeno je da je zbog specifičnosti trudnoće bolje da budem van porođajne sale – ispričao je Dragutin Topić svojevremeno.

Na sreću, sve se dobro završilo.