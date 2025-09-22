Slušaj vest

Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.

U finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom sjajni Komarov savladao je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i tako postao šampion sveta.

Posle veličanstvenog trijumfa u finalu, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".

Pogledajte kako je Komarov doneo Srbiji najsjajnije odličje:

Komarov je na putu do svetskog ostvario niz impresivnih pobeda. U prvom kolu je  savladao Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.

