GRMELO JE "BOŽE PRAVDE" USRED ZAGREBA! Pokorio planetu, pa ponosno podigao tri prsta u prestonici Hrvatske! Pogledajte kako je Aleksandar doneo Srbiji zlato!
Reprezentativac Srbije u rvanju, Aleksandar Komarov, okitio se zlatnom medaljom na Svetskom prvenstvu koje je održano u Zagrebu.
U finalu u kategoriji do 87 kilograma grčko-rimskim stilom sjajni Komarov savladao je Iranca Alirezu Mohmadipijanija i tako postao šampion sveta.
Posle veličanstvenog trijumfa u finalu, sa vidiljivim tragovima borbe na licu, Aleksandar je usred Zagreba podigao uvis tri prsta, a onda stao na najviši stepenik pobedničkog postolja i ponosno slušao himnu "Bože pravde".
Pogledajte kako je Komarov doneo Srbiji najsjajnije odličje:
Komarov je na putu do svetskog ostvario niz impresivnih pobeda. U prvom kolu je savladao Japanca Soha Sakabea 5:3, a u osmini finala bio je bolji od Amerikanca Pejtona Džejkobsona 5:1. On je u četvrtfinalu eliminisao Islama Jevlojeva iz Kazahstana, a u polufinalu je savladao Milada Alizrajeva iz Rusije.
Kurir sport