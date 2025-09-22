DOK JE ANGELINA OSVAJALA BRONZU U JAPANU, NJENA MLAĐA SESTRA JE U SRBIJI OSTVARILA OGROMAN USPEH! Kakav dan za porodicu Topić, ponosni roditelji pucaju od sreće
Angelina Topić je juče osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, i dok je on briljirala na svetskoj sceni u Tokiju, njena mlađa sestra Sofija je u Srbiji nastavila gradi svoj put ka vrhu i obara lične rekorde.
Dvanaestogodišnja Sofija Topić preskočila je 146 centimetara na takmičenju u Srbiji, čime je ponovo pomerila granice i pokazala da poseduje ogroman potencijal.
Ovaj rezultat dolazi manje od godinu dana nakon što je, sa samo 11 godina, preskočila 140 cm, tada već bolji rezultat od onog koji je njena slavna sestra imala u istom uzrastu (Angelinin rekord sa 11 godina iznosio je 138 cm).
Tada je bilo posebno emotivno, Dragutin je objavio emotivan snimak uplakane Sofije, koja je slavila uspeh u naručju svoje majke Biljane, a nije mogla da sakrije emocije.
A sada je njena majma, nekadašnja reprezentativka i aktuelna rekorderka Srbije u troskoku (14,52 m), Biljana Topić, podelila je snimak Sofijinog skoka na društvenim mrežama, jasno poručivši da nova atletska zvezda polako stasava, i to u krugu porodice.
„Sofija se još uvek samo igra. Kao i Angelini, puštam je da sama odluči čime će da se bavi. Genetika možda jeste bitan faktor, ali ljubav prema sportu, motivacija i žrtva koju sportista podnosi je samo njihova. Roditelj je tu podrška - rekao je ponosni tata Dragutin Topić, koji je u Tokiju čuo ove lepe vesti.