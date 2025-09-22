Slušaj vest

Angelina Topić je juče osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu, i dok je on briljirala na svetskoj sceni u Tokiju, njena mlađa sestra Sofija je u Srbiji nastavila gradi svoj put ka vrhu i obara lične rekorde.

Dvanaestogodišnja Sofija Topić preskočila je 146 centimetara na takmičenju u Srbiji, čime je ponovo pomerila granice i pokazala da poseduje ogroman potencijal.

Angelina Topić osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu Foto: Ben STANSALL / AFP / Profimedia

Ovaj rezultat dolazi manje od godinu dana nakon što je, sa samo 11 godina, preskočila 140 cm, tada već bolji rezultat od onog koji je njena slavna sestra imala u istom uzrastu (Angelinin rekord sa 11 godina iznosio je 138 cm).

Tada je bilo posebno emotivno, Dragutin je objavio emotivan snimak uplakane Sofije, koja je slavila uspeh u naručju svoje majke Biljane, a nije mogla da sakrije emocije.

A sada je njena majma, nekadašnja reprezentativka i aktuelna rekorderka Srbije u troskoku (14,52 m), Biljana Topić, podelila je snimak Sofijinog skoka na društvenim mrežama, jasno poručivši da nova atletska zvezda polako stasava, i to u krugu porodice.

„Sofija se još uvek samo igra. Kao i Angelini, puštam je da sama odluči čime će da se bavi. Genetika možda jeste bitan faktor, ali ljubav prema sportu, motivacija i žrtva koju sportista podnosi je samo njihova. Roditelj je tu podrška - rekao je ponosni tata Dragutin Topić, koji je u Tokiju čuo ove lepe vesti.

