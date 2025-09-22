U četvrtfinalu, SAD će igrati protiv Bugarske
SVETSKO PRVENSTVO
AMERIKANCI ZAKAZALI DUEL SA BUGARSKOM: Odbojkaši SAD u četvrtfinalu Svetskog prvenstva
Odbojkaši Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto su u osmini finala pobedili Sloveniju s 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).
SAD je do pobede predvodio Gabi Garsija sa 26 poena, a pratili su ga Etan Čemplin sa 15 i Džordan Juert sa 14 poena.
Kod Slovenije su se izdvojili Tonček Štern sa 18, Nik Mujanović sa 13 i Jan Kozamernik sa 10 poena.
U četvrtfinalu, SAD će igrati protiv Bugarske.
