Slušaj vest

Odbojkaši Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto su u osmini finala pobedili Sloveniju s 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20).

SAD je do pobede predvodio Gabi Garsija sa 26 poena, a pratili su ga Etan Čemplin sa 15 i Džordan Juert sa 14 poena.

Kod Slovenije su se izdvojili Tonček Štern sa 18, Nik Mujanović sa 13 i Jan Kozamernik sa 10 poena.

U četvrtfinalu, SAD će igrati protiv Bugarske.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA U LAKŠOJ POLOVINI ŽREBA: Mogu li odbojkaši do medalje na Svetskom prvenstvu?
srbija-iran-305440.JPG
Ostali sportoviITALIJANKE NA KORAK DO TITULE: Brazil pao posle drame u pet setova - Italija u finalu
Odbojkašice Italije
Ostali sportoviSRBIJA JE U OSMINI FINALA SVETSKOG PRVENSTVA! U utakmici odluke blistala Bojana Ristanović
Mlade odbojkašice Srbije
Ostali sportoviDO POLUFINALA U TRI SETA: Odbojkašice Brazila srušile Francusku i grabe ka tituli na SP
profimedia-1025380869.jpg

Odbojkašice Srbije Izvor: MONDO