Odbojkaška reprezentacija Srbije protiv Irana igra utakmicu osmine finala Svetskog prvenstva.
Iz minuta u minut
Ostali sportovi
SRBIJA - IRAN: Odbojkaši se bore za četvrtfinale Svetskog prvenstva!
Nakon što je u grupnoj fazi izgubila od Češke, a pobedila Kinu i Brazil, Srbija će u osmini finala imati ulogu favorita protiv Irana.
Iran je do meča protiv Orlova stigao uz identičan učinak - dve pobede i poraz. Izgubili su protivnici naših odbojkaša od Egipta, ali su potom pobedili Tunis i Filipine i tako stigli do naredne faze takmičenja.
Poznato je i protiv koga će u četvrtfinalu igrati pobednik ovog meča. Biće to reprezentacija Češke koja je pobedila Tunis u tri seta.
Tok meča Srbija - Iran možete da pratite na Kurir sportu.
Uživo
Reaguj
Komentariši