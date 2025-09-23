Slušaj vest

Jovana Arsić, koja je prošle godine osvojila, takođe prvo, zlato na Evropskom prvenstvu u skifu, nastavila je da pomera granice, ovoga puta rame uz rame sa Elenom, u disciplini ženskog dvojca. U izuzetno zahtevnoj polufinalnoj trci, njih dve su pokazale snagu, ritam i odlučnost, izborivši plasman među šest najboljih posada sveta.

Finalna trka očekuje ih već prekosutra, u jutarnjim časovima po našem vremenu, a do tada će glavni zadatak biti oporavak i priprema za najveću trku u ovoj godini.

Nakon polufinala, njihov trener Nikola Stojić nije krio emocije:

– Mnogo sam srećan i ponosan na to šta su Jovana i Jelena danas postigle. Svi znaju iz kakve situacije smo otputovali na svetsko prvenstvo i kroz kakvu su tešku sezonu, uz zdravstvene probleme, prošle. Plasman u finale jeste rezultat za ponos i dokaz posvećenosti. Na nama je sada da uradimo sve kako bi se devojke što bolje oporavile i odveslale svoju najbolju trku u finalu.

Foto: Privatna arhiva

On je dodao da dodatno zadovoljstvo pruža činjenica da su upravo u polufinalu postigle svoje najbolje vreme u ovoj sezoni:

– To nam sigurni daje veru u sve ono što radimo. Ovo jeste istorija za žensko veslanje, ali i verujem jedan korak ka budućim uspesima i Los Anđelesu 2028.

Jovana nakon ovog uspeha nije mogla da sakrije sreću i zadovoljstvo:

- Ovo je moje prvo finale Sveta, mnogo sam srećna što smo uspele hrabro da izveslamo do kraja. Bilo je dosta grešaka u ovoj trci ali velika je bila želja da prođemo dalje. Verujem i znam da možemo da se borimo za medalju i borićemo se, u finalu je sve otvoreno. Ovo nije bila naša maksimalna trka ali je bila izuzetno stresna za nas jer imamo svega 5-6 trka zajedno i vrlo malo zajedničkog iskustva. Verujem da Elena i ja ako izveslamo hrabro, odlučno i mirno možemo mnogo više da pokažemo - rekla je Jovana, a Elena se nadovezala:

- Polufinalna trka je bila teža od prve, ali smo uspele da zadržimo svoju poziciju. Danas je bilo veoma vruće i vetar se promenio, ali smo bile potpuno fokusirane na ovu trku da bismo ušle u finale A. Nisam razmišljala ni o kakvom drugom rezultatu. Sada je vreme da se pripremimo za finalnu trku. Naš cilj je da budemo sve bolje i bolje iz trke u trku - dodala je Elena.

Foto: Privatna arhiva

Za naše veslanje ovo ostaje dan koji se pamti, a već sutra pred našim reprezentativcima je novi izazov – polufinale muškog dubl skula.

Martin i Nikolaj su izveslali kvalitetnu trku u kvalifikacijama, kojim možemo da budemo zadovoljni i sada nastavljamo dalje, verujem putem koji su danas devojke pokazale. - rekao je Stojić