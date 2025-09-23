Slušaj vest

Šef Formula1 tima Meklaren Andrea Stela ubeđen je da je katastrofalna vožnja Oskara Pjastrija na Velikoj nagradi Azerbajdžana bila samo jedna slaba epizoda.

Oskar Pjastri grešio je tokom sva tri dana u Bakuu, a Andrea Stela naglašava da su svi veliki vozači, uključujući i sedmerostrukog prvaka sveta Mihaela Šumahera imali neuspešne vikende.

Oskar Pjastri, posle odustajanja na trci za VN Azerbejdžana Foto: FLORENT GOODEN / AFP / Profimedia

Prekinut neverovatan niz

Niz Oskara Pjastrija od 34 uzastopno osvajena boda prekinut je u nedelju, kada je u prvom krugu, u krivini broj pet, na gradskoj stazi u Bakuu, udario u zid.

Greška je usledila posle izletanja u kvalifikacijama, zbog čega je Pjastri morao da startuje sa devetog mesta. Međutim, ni tu nevoljama po momka iz Australije nije bio kraj, jer je zbog preuranjenog starta morao da se preseli na začelje.

Andrea Stela, koji je radio sa Mihaelom Šumaherom u Ferariju tokom njegove najdominantnije ere u Formuli 1, rekao je da su razočaravajući vikendi neizbežni, čak i za najbolje vozače u istoriji sporta.

- Radio sam s višestrukim prvacima i u svakoj sezoni, čak i onoj najdominantnijoj i kod jednog od najboljih vozača u istoriji Formule 1 Mihaela Šumahera, video sam sve ovo - rekao je Stela i nastavio:

- Ovo su vikendi iz kojih možeš najviše da naučiš, jer određene stvari iz nekog razloga postanu teške, a čim pogrešno proceniš dolazi do greške i kazna je velika. Tako da, ovo je jedan izolovani vikend u kojem mu ništa nije išlo od ruke i na kraju je ostao na gubitku. To ćemo da analizujemo. Nije iznenađenje, niti nešto što se ne dešava, pa tako nema razloga za zabrinutost. Sve ovo se dogodilo gotovo svim šampionima, čak i onima sa najboljim rezultatima.

Andrea Stela, šef Formula 1 tima Meklaren Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Iz grešaka se uči

Stela je rekao da će Pjastri iz vikenda u Azerbajdžanu izvući nekoliko važnih lekcija koje će ga učiniti još jačim.

- Izlazi bez bodova, ali sa mnogo toga što je naučio. Razgovarao sam sa Oskarom i njegova glava već potpuno funkcioniše kako treba, obrađuje stvari i razmišlja "to sam naučio, veselim se sledećoj trci". Kazao sam mu i da nije imao mnogo prostora za osvajanje bodova, jer je startovao sa devetog mesta.

Italijan je Pjastrijev lažni start opisao kao "preteranu želju" i uveren je da će se njegov vozač vratiti u preostalih sedam trka.

- Mislim da je jedna od najjačih karakteristika Oskara ta, da brzo uči. Isto tako, brzo se poboljšava i iz svega će da se vrati znatno jači. Zato je bio toliko uspešan u svakoj kategoriji. Mislim da će se tačno to dogoditi i u njegovoj F1 karijeri i da ćemo to videti u ostatku sezone - optimistično je završio Andrea Stela.

Meklaren kiksnuo kao tim

Meklaren nije imao dobra vikend u Azerbejdžanu, jer posle kiksa Oskara Pijastrija, na gradskim ulicama Bakuka nije blistao ni njegov timski kolega, i drugoplasirani u generalnom plasmanu F1 Lando Noris. Englez je u nedelju završio tek na sedmom mestu, smanjivši prednost Australijanca na 25 bodova.

Na trci za Veliku nagradu Azerbejdžana pobedio je aktuelni svetski šampion Maks Ferštapen u Red bulu, drugi je bio Džordž Rasel u Mercedesu, a treći Karlos Sains Junior u Vilijamsu. U generalnom poretku prvi je Oskar Pjastri sa 324 boda, Lando Noris ima 299, a Maks Ferštapen 255.