Slušaj vest

Irac je potvrdio da će prisustvovati BKFC večeri u Beogradskoj areni.

Radi se o događaju iz najveće organizacije koja organizuje "Bare knuckle" borbe, odnosno borbe bez rukavica.

Spektakl u Areni je zakazan za 20. decembar, a Konor Mekgregor je na društvenoj mreži Instagram gde ima preko 46,5 miliona pratilaca, podelio objavu Uroša Đikanovića, regionalnog promotera BKFC-a.

Konor Mekgregor najavio dolazak u Beogradu
Konor Mekgregor najavio dolazak u Beogradu Foto: Printscreen

Na objavi je sledeća poruka:

"Spremite se za neverovatni i najveći BKFC događaj ikada viđen!".

Konor Mekgregor Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia, EPA/Peter Powell, EPA/Armando Adorizo

Podsetimo, kontroverzni borac je krajem avgusta boravio u Crnoj Gori, odnosno u Budvi, na BKFC događaju, a tada je najavljeno širenje ove organizacije i u ostalim ztemljama u regionu.

Deluje da organizatori imaju velike planove za Beograd.

Ne propustiteOstali sportoviPREOKRET - KONOR MEKGREGOR DONEO NEOČEKIVANU ODLUKU! Oglasio se i sve objasnio!
Konor Mekgregor
Ostali sportoviUŽAS U BUDVI - MEKGREGOR JEDVA IZVUKAO ŽIVU GLAVU! Stravično nevreme prekinulo spektakl, led ekran pao na jednu osobu! (VIDEO)
Top Hil, Budva
Ostali sportoviMEKGREGOR SE ZALEDIO OD STRAHA PORED PUTINA: Neustrašivi borac uradio nešto što nikako nije smeo! Snimak o kom se i danas priča, obezbeđenje hitno reagovalo!
Vladimir Putin i Konor Mekgregor
Ostali sportoviTO BI BILO - TO! NEMA VIŠE KONORA MEKGREGORA: Mašina za pravljenje para, skandal majstor i borac kakav se jednom rađa!
Konor Mekgregor

Bonus video:

Vaso Bakočević, ulazak u oktagon Izvor: Kurir