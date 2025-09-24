Konor Mekgregor, proslavljeni UFC borac, najavio je dolazak u Beograd.
KONOR MEKGREGOR DOLAZI U BEOGRAD! Kontroverzni Irac iznenada najavio spektakl u prestonici Srbije!
Irac je potvrdio da će prisustvovati BKFC večeri u Beogradskoj areni.
Radi se o događaju iz najveće organizacije koja organizuje "Bare knuckle" borbe, odnosno borbe bez rukavica.
Spektakl u Areni je zakazan za 20. decembar, a Konor Mekgregor je na društvenoj mreži Instagram gde ima preko 46,5 miliona pratilaca, podelio objavu Uroša Đikanovića, regionalnog promotera BKFC-a.
Na objavi je sledeća poruka:
"Spremite se za neverovatni i najveći BKFC događaj ikada viđen!".
Podsetimo, kontroverzni borac je krajem avgusta boravio u Crnoj Gori, odnosno u Budvi, na BKFC događaju, a tada je najavljeno širenje ove organizacije i u ostalim ztemljama u regionu.
Deluje da organizatori imaju velike planove za Beograd.
