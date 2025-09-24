Slušaj vest

Njegovu smrt su potvrdili nadležni u Kantabriji, čije je ime tokom karijere sa ponosom predstavljao.

Ministar sporta Kantabrije, Luis Martínez Abad, istakao je u oproštajnoj izjavi da je Lastra bio sportista koji je, uprkos teškim okolnostima, uspeo da se probije do svetskog vrha i time proslavi svoj region.

"Uko je bio izuzetan sportista, koji je u teškim vremenima uspeo da se probije na svetsku scenu i učini da ime Kantabrije odjekuje daleko izvan granica Španije. On je primer posvećenosti i žrtve, uzor mladim sportistima", rekao je Abad.

Rođen 1951. godine, Lastra je profesionalnu karijeru započeo 1975. Već dve godine kasnije osvojio je svetsku titulu u perolakoj kategoriji, dok je titulu prvaka Španije osvajao u više navrata - 1977, 1979. i 1980.

Tokom karijere zabeležio je 14 međunarodnih borbi, a deo njegove sportske zaostavštine danas se čuva u Muzeju sporta u Santanderu, kao trajni simbol jedne epohe španskog boksa.

