Ugovor 44-godišnjeg dvostrukog šampiona ističe na kraju sledeće godine, a Fernando Alonso je rekao da je razmišljao o napuštanju Formule 1.

"Ako stvari budu išle dobro, mislim da je to veoma dobar trenutak da prestanem pošto sam jurio konkurentan bolid i takmičarsko trkanje mnogo, mnogo godina i ako to budem imao, to će biti veoma dobar način da završim karijeru", rekao je Alonso, saopštio je Aston Martin.

"Recimo da ako smo konkurentni, veće su šanse da prestanem. Ako nismo konkurentni, biće veoma teško odustati bez novog pokušaja", dodao je španski vozač, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Alonso je 2005. i 2006. godine osvojio titule vozeći za Reno, a nije pobedio u trci još od 2013. godine, kada je vozeći za Ferari trijumfovao u trci u Španiji.

Alonso je za četiri godine u Ferariju tri puta bio vicešampion, a 2010. i 2012. godine zaostajao je pet i četiri boda za šampionom Sebastijanom Fetelom iz Red Bula, uprkos tome što je vozio slabiji bolid.

On je 2014. godine prešao u Meklaren, čiji su Hondini motori bili najlošiji u konkurenciji u to vreme.

Na kraju 2018. godine povukao se iz Formule 1, nakon čega je trijumfovao u trci 24 časa Le Mana i svetskom šampionatu izdržljivosti, a učestvovao je i na Indijanapolisu 500 i reliju Dakar.

Alonso je 2021. godine vratio u Formulu 1 u ekipu Alpin, odakle je dve godine kasnije prešao u Aston Martin. Tu sezonu je dobro počeo, bio je šest puta na podijumu u prvih osam trka, pre nego što je ekipa popustila.

Ove sezone Aston Martin je sedmi u šampionatu konstruktora, a Alonso je 14. u poretku vozača, dva boda i tri pozicije manje od timskog kolege Lensa Strola.

Vlasnik Aston Martina Lorens Strol mnogo je uložio u ekipu poslednjih godina, u ekipu je u martu stigao legendarni dizajner Adrijan Njui, koji je napustio Red Bul.

Alonso je rekao da 2026. godinu, u kojoj se uvode nova pravila za motor i šasije, vidi kao priliku i da je impresioniran prvim iskustvima rada sa Njuijem.

"On je neverovatna osoba i svi u ekipi uče od njega", dodao je Alonso.

On je rekao da veruje da je ekipa sastavila sve sastojke potrebne za trijumf.

"Prlično sam uveren u tom. Jedina stvar je kada. To je verovatno moje jedino pitanje u ovom projektu. U mom slučaju, vozeći poslednjih nekoliko godina karijere za Aston Martin, želim da iskusim uspeh sa projektom. Ali znam da je potrebno malo vremena da se zalepe svi delovi", naveo je Alonso.

"Borba Aston martina za titule je manje-više garantovana u budućnosti, imamo sve što je potrebno da se borimo za svetski šampionat. Zatim, da biste završili posao i osvojili titulu, potrebni su vam i neki spoljni faktori, potrebna vam je pomoć konkurenata, potrebno vam je malo sreće", dodao je Alonso.

Šampionat Formule ;1 ;nastavlja se 5. oktobra trkom za Veliku nagradu Singapura.

