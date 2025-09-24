GRBIĆ PREKO KOVAČA DO BORBI ZA MEDALJU: Poljska razbila Tursku i zakazala spektakl sa Italijom u polufinalu SP!
Muška odbojkaška reprezentacija Poljske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima.
Poljska na čijoj klupi sedi legendarni srpski as Nikola Grbić savladala je Tursku rezultatom 3:0, po setovima 25:15, 25:22, 25:19.
Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, bio je Vilfredo Leon sa 13 poena, dok je Jakub Kočanovski zabeležio 12.
U reprezentaciji Turske, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Slobodan Kovač, najbolji je bio Adis Lagumdžija sa 12 poena.
Odbojkaši Poljske će 27. septembra u polufinalu SP igrati protiv Italije, koja je ranije danas savladala Belgiju 3:0, po setovima 25:13, 25:18, 25:18.
Preostala dva četvrtfinala SP biće odigrana sutra, a sastaće se Češka - Iran (9.30 časova) i SAD - Bugarska (14).
Odbojkaši Srbije su zauzeli deseto mesto na SP, pošto su u osmini finala poraženi od Irana rezultatom 3:2.