Mladi bokser Ernest Akušej (27) iz Gane preminuo samo nekoliko dana nakon što je izgubio meč.
Ostali sportovi
MLADI BOKSER PREMINUO 11 DANA POSLE NOKAUTA! Udarci su ipak bili smrtonosni!
On je poražen od Džejkoba Dikinsona nakon osam iscrpljujućih rundi u glavnom gradu Akri u Gani, 12. septembra, a počeo je da se oseća loše 10 dana nakon borbe, u ponedeljak, 22. septembra.
Njegovo zdravstveno stanje se vrlo brzo pogoršalo i on je nažalost preminuo tokom jučerašnjeg dana, samo 11 dana nakon što je poražen od Dikinsona.
Tokom borbe, Ernest Akušej je primio nekoliko udaraca direktno u glavu, pre nego što je i definitivno pao na pod.
Predsednik Svetske bokserske federacije (WBC), Maurisio Sulejman objavio je saopštenje u kojem je izrazio saučešće porodici:
- Svetska bokserska federacija žali zbog nenadoknadive smrti i izražava najdublje saučešće Ernestovoj porodici i mnogobrojnim prijateljima - istakao je Sulejman.
