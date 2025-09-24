Slušaj vest

On je poražen od Džejkoba Dikinsona nakon osam iscrpljujućih rundi u glavnom gradu Akri u Gani, 12. septembra, a počeo je da se oseća loše 10 dana nakon borbe, u ponedeljak, 22. septembra.

Njegovo zdravstveno stanje se vrlo brzo pogoršalo i on je nažalost preminuo tokom jučerašnjeg dana, samo 11 dana nakon što je poražen od Dikinsona.

Tokom borbe, Ernest Akušej je primio nekoliko udaraca direktno u glavu, pre nego što je i definitivno pao na pod.

Predsednik Svetske bokserske federacije (WBC), Maurisio Sulejman objavio je saopštenje u kojem je izrazio saučešće porodici:

- Svetska bokserska federacija žali zbog nenadoknadive smrti i izražava najdublje saučešće Ernestovoj porodici i mnogobrojnim prijateljima - istakao je Sulejman.

Stefan Miljenović Izvor: MONDO/Nikola Lalović