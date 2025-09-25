MARTINOVIĆ NAJAVIO MEČ SA CRVENOM ZVEZDOM: "Neće biti nimalo lako, ali sam uveren da ćemo na našem bazenu i pred našom publikom dati sve od sebe da pobedimo"
"Crvena zvezda je odlična ekipa sa nekoliko sjajnih pojedinaca. Siguran sam da neće biti nimalo lako, ali sam isto tako uveren da ćemo na našem bazenu i pred našom publikom dati sve od sebe da pobedimo i da početak takmičenja u regionalnoj ligi otvorimo na najbolji način. Mislim da smo favoriti, ali tu ulogu moramo da opravdamo i u bazenu. Spremni dočekujemo ovaj duel sa crveno-belima", naveo je Martinović, preneo je danas klub.
Novi Beograd će u petak od 19 časova na svom terenu dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici prvog kola regionalne Premijer lige.
Novi Beograd će i ove sezone učestvovati u Ligi šampiona, pošto je kvalifikacioni turnir Grupe A završio na drugom mestu.
"Imamo dobru energiju, ali i atmosferu u ekipi i to ćemo se potruditi da ;materijalizujemo pobedom. Iza nas je jako kvalitetan i naporan rad na pripremama. Kroz pripremne utakmice na memorijalnom turniru 'Vlaho Bato Orlić', ali i takmičarske mečeve u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ;mislim da smo značajno podigli formu i da smo spremni da pružimo dobru ;igru", rekao je Martinović.
U Premijer ligi će ove sezone učestvovati ukupno osam klubova. Uz Novi Beograd i Crvenu zvezdu, u regionalnom takmičenju će igrati i Radnički iz Kragujevca, Šabac, Partizan, Jadran iz Herceg Novog, Primorac iz Kotora i podgorička Budućnost.