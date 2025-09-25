Slušaj vest

"Crvena zvezda je odlična ekipa sa nekoliko sjajnih pojedinaca. Siguran sam da neće biti nimalo lako, ali sam isto tako uveren da ćemo na našem bazenu i pred našom publikom dati sve od sebe da pobedimo i da početak takmičenja u regionalnoj ligi otvorimo na najbolji način. Mislim da smo favoriti, ali tu ulogu moramo da opravdamo i u bazenu. Spremni dočekujemo ovaj duel sa crveno-belima", naveo je Martinović, preneo je danas klub.

Novi Beograd će u petak od 19 časova na svom terenu dočekati Crvenu zvezdu, u utakmici prvog kola regionalne Premijer lige.

Novi Beograd će i ove sezone učestvovati u Ligi šampiona, pošto je kvalifikacioni turnir Grupe A završio na drugom mestu.

"Imamo dobru energiju, ali i atmosferu u ekipi i to ćemo se potruditi da ;materijalizujemo pobedom. Iza nas je jako kvalitetan i naporan rad na pripremama. Kroz pripremne utakmice na memorijalnom turniru 'Vlaho Bato Orlić', ali i takmičarske mečeve u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ;mislim da smo značajno podigli formu i da smo spremni da pružimo dobru ;igru", rekao je Martinović.

U Premijer ligi će ove sezone učestvovati ukupno osam klubova. Uz Novi Beograd i Crvenu zvezdu, u regionalnom takmičenju će igrati i Radnički iz Kragujevca, Šabac, Partizan, Jadran iz Herceg Novog, Primorac iz Kotora i podgorička Budućnost.