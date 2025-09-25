Slušaj vest

Veslači Srbije Martin Mačković i Nikolaj Pimenov plasirali su se u finale u dubl skulu na Svetskom prvenstvu u Šangaju, pošto su danas ostvarili najbolji rezultat u drugom polufinalu.

Mačković i Pimenov su trku na 2000 metara završili za 06:36,46 minuta.

Finale je na programu u petak od 8.51.

Trener posada Srbije Nikola Stojić je izjavio da se Mačković i Pimenov raduju sutrašnjoj finalnoj trci i dodao da njihov rezultat u polufinalu "uliva optimizam" pred nju.

"Sutra nas očekuje još jedno finale Martina i Nikolaja, koji celu sezonu 'žive' za sutrašnju trku. Današnji rezultat uliva optimizam pred finale koje ih očekuje sutra", naveo je Stojić, preneo je Veslački klub Partizan.

Veslačice Srbije Jovana Arsić i Elena Orjabinskaja su danas bile pete u finalu discipline dvojac bez kormilara, čime su ostvarile najbolji rezultat jedne ženske posade u istoriji veslanja u Srbiji.

"Ponosno stojim pored mojih ekipa i dosadašnjim postignutim rezultatima. Uspeli su da se fokusiraju na same trke iako znaju kroz šta su prošli tokom sezone i koliko je bio trnovit put do ovde. Istorijski dan za srpsko veslanje", rekao je Stojić.

Kurir sport/Beta