Arsić i Orjabinskaja su trku na 2000 metara završile za 07:28,53 minuta što je najbolji rezultat neke ženske posade u istoriji veslanja u Srbiji.

"Ovo peto mesto za nas sada predstavlja putokaz. Pokazatelj je i nama samima gde možemo da budemo u narednim godinama, i pre svega potvrda da se uz rad i uprkos uslovima iz kojih dolazimo, može ostvariti veliki rezultat. Ponosna sam na borbenost koju smo pokazale i verujem da je ovo tek početak", navela je Arsić, preneo je Veslački klub Partizan.

VESLANJE OŽIVELO NA ADI CIGANLIJI! Sportski savez Srbije organizovao izbornu regatu mlađih kategorija za Balkanijadu u Turskoj

Zlato je osvojio rumunski par Marije Magdalene Rusu i Simone Radiš rezultatom od 07:08,52 minuta.

Srebro je pripalo francuskoj Ema Kornelis i Ezekija Peron sa 4,79 sekundi zaostatka, dok su bronzu osvojile Amerikanke Džesika Tones i Holi Drap sa 5,41 sekundom zaostatka.

