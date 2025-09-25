Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Češke plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u četvrtfinalu, u Pasaju pobedila selekciju Irana 3:1 (22:25, 27:25, 25:20, 25:21).

Najefikasniji kod reprezentacije Češke bili su Patrik Indra sa 22 poena i Lukaš Vašina sa 21 poenom.

Srbija - Češka odbojka Svetsko prvenstvo Foto: ROUELLE UMALI / Xinhua News / Profimedia

Kod selekcije Irana, koja je u osmini finala eliminisala reprezentaciju Srbije, najefikasniji su bili Porija Hosein Hanzade i Ali Hadžipur sa po 18 poena, dok je Morteza Šarifi dodao 11 poena.

Reprezentacija Češke će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između selekcija Sjedinjenih Američkih Država i Bugarske.

