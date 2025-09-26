Slušaj vest

Tradicionalna manifestacija organiyuje se pod sloganom - Snaga koja spaja! A šta nas očekuje na ovom sajmu, istraživala je novinarka Kurir televizije Ines Grk koja je sa svojim sagovornikom otkrila kada počinje Sajam sporta i šta očekuje posetioce.

- Sportski savez Srbije u saradnji sa Ministarstvom sporta organizuje 14. po redu Sajam sporta na Adi Ciganliji od 26. do 28. septembra. A o ovome razgovaramo sa olimpijskim šampionom u rvanju i predsednikom Sportskog saveza Srbije Davorom Štefanekom - najavila je novinarka Kurir televizije svog sagovornika i zamolila ga da detaljnije približi šta će se dešavati naredna tri dana na Adi Ciganliji.

- Svake godine, a ovo je već 14. put da Sajam sporta organizuje Sportski savez Srbije sa Ministarstvom sporta. Svake godine imamo brojne aktivnosti na sajmu, počev od edukacije, zatim Antidoping agencije Srbije (ADAS), imamo seminare za generalne sekretare. To su sve neke stvari koje su mimo sajma i izmeštene su malo dalje - započeo je Štefanek.

Potom je prešapo na glavni deo programa koji će svakako biti najatraktivniji za sve posetioce,

- Najzabavniji deo je na samom Sajmu sporta na Adi Ciganliji, gde deca mogu da se upoznaju sa našim najboljim sportistima, sa našim šampionima. Naravno da ih očekujemo u velikom broju i nemojte da nekom od roditelja ili baka i deka bude teško da dovedu svoje najmlađe. Jer zaista je sport ono što nas sve spaja i mislim da treba da svi dođu na Sajam sporta, da se družimo više, jer Republika Srbija mnogo ulaže sredstava u sport i sportisti to vraćaju na najbolje moguće načine - zaključio je Štefanek.

Cilj Sajma je da kroz tri dana okupi sve nacionalne granske sportske saveze koji će posetiocima predstaviti osnove svojih sportova. Najveća vrednost Sajma je to što otvara vrata sporta deci i mladima - oni imaju priliku da probaju različite discipline, pronađu sport za sebe, upoznaju idole i nauče važne životne lekcije.

Posetioci će moći da se oprobaju u brojnim sportovima: košarka, fudbal, odbojka, rukomet, karate, džudo, boks, rvanje, tekvondo, gimnastika, atletika, tenis, stoni tenis, golf, badminton, šah, ribolov, planinarenje na veštačkoj steni, bilijar, ragbi 13, kao i u tradicionalnim igrama poput preskakanja vijače, lastiša, školice, "između dve vatre“ i nadvlačenja konopca. Biće tu i ski staza, kao i brojni savezi iz vodenih sportova.

U programu učestvuju i institucije poput Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja, Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta Srbije, Republičkog zavoda za sport i medicinu sporta i mnogi drugi.

