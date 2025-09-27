Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u finale Svetskog prvenstva na Filipinima.

Italija je u polufinalu u Pasaju pobedila selekciju Poljske 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Selektor poljske odbojkaške reprezentacije Nikola Grbić je izneo utiske posle poraza od Italije u polufinalu Svetskog prvenstva.

Meč koji je mnogi najavljivali kao "finale pre finala" završio se u korist aktuelnih svetskih šampiona, koji su savladali evropske prvake. Poljaci su bili bolji na početku svakog seta, ali su u ključnim trenucima dopuštali rivalu da preuzme inicijativu.

"Italijani su odigrali neverovatno. Rizikovali su na servisu… Znate, ovo je bila jedna od onih utakmica kada rizikujete i sve vam se isplati. Branili su se fenomenalno, igrali su fantastičnu odbojku. Ali bez obzira na to, izgubili smo za samo nekoliko poena. Imali smo svojih šansi, čak i sa ovakvom njihovom odbojkom. Mislim da smo mogli da uradimo neke stvari bolje. Ali opet, kada izgubite, svi razmišljaju kako niste igrali dobro – i nismo u nekim momentima, ali u ovom trenutku Italija je zaslužila da pobedi, zato što je igrala bolje od nas. Imali su strpljenja, rizikovali su kada je bilo vreme da se rizikuje. Previše smo bili emotivni, ali sada to moramo da sklonimo na stranu i da se vratimo kući sa medaljom", rekao je Nikola Grbić.

Italija će se u finalu sastati sa Bugarskom, dok će Poljska u duelu za treće mesto igrati sa Češkom.

Ne propustiteOstali sportoviGRBIĆ PREKO KOVAČA DO BORBI ZA MEDALJU: Poljska razbila Tursku i zakazala spektakl sa Italijom u polufinalu SP!
profimedia0805938558.jpg
Ostali sportoviVELIKI USPEH NIKOLE GRBIĆA! Legendarni Srbin sa Poljskom pokorio Ligu nacija!
profimedia0805938558.jpg
Ostali sportoviVELIKA BORBA NEDOVOLJNA ZA SET: Srbija pružila odličan otpor Nikoli Grbiću, ali na kraju ubedljivo poražena
Odbojkaši Srbija
Ostali sportoviNIKOLA GRBIĆ OSVOJIO SREBRO: Odbojkaši Francuske olimpijski šampioni
profimedia0896885174.jpg

Probali da porkadu Srbiju na Svetskom prvenstvu Izvor: Arena 1 Premium