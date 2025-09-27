"Italijani su odigrali neverovatno. Rizikovali su na servisu… Znate, ovo je bila jedna od onih utakmica kada rizikujete i sve vam se isplati. Branili su se fenomenalno, igrali su fantastičnu odbojku. Ali bez obzira na to, izgubili smo za samo nekoliko poena. Imali smo svojih šansi, čak i sa ovakvom njihovom odbojkom. Mislim da smo mogli da uradimo neke stvari bolje. Ali opet, kada izgubite, svi razmišljaju kako niste igrali dobro – i nismo u nekim momentima, ali u ovom trenutku Italija je zaslužila da pobedi, zato što je igrala bolje od nas. Imali su strpljenja, rizikovali su kada je bilo vreme da se rizikuje. Previše smo bili emotivni, ali sada to moramo da sklonimo na stranu i da se vratimo kući sa medaljom", rekao je Nikola Grbić.